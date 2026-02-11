Полицайка е задържана с над 2 кила кокаин на Капитан Андреево

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,3 килограма кокаин на граничен пункт Капитан Андреево. Случаят е от вчера, става ясно от съобщение на прокуратурата.

Дамата с инициали Д.Г. - старши полицай в РУ на МВР-Враца, е привлечена като обвиняема от Окръжна прокуратура-Хасково.

Тя се появила на пункта с лек автомобил „Опел“, нейна собственост и направила опит да пренесе през границата на страната - към Турция, дрогата с общо бруто тегло 2,348 кг и на стойност 51 381 евро. Пътувала сама в колата.

При извършената митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от Д.Г. лек автомобил е бил регистриран предния ден - на 9 февруари 2026 г.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.