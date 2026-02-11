Случаят „Петрохан“: Образувано е дело срещу висш политик

И.ф председател на ДАНС Деньо Денев обяви, че във връзка със случая "Петрохан" е образувано дело срещу лице на висша публична длъжност. По информация на "Труд news" става въпрос за Борислав Сандов, бившият министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация НАЗХТ. На 15 юни 2024 г. в агенцията е постъпил втори сигнал от същите лица. И двата сигнала са адресирани до Държавната агенция за закрила на детето, прокуратурата, МВР и ДАНС.

На 17 юни 2024 г. подателите са внесли нотариално заверена декларация, с която оттеглят подадените сигнали. Въпреки това ДАНС предприема действия по извършване на проверка. След приключването ѝ резултатите са изпратени през февруари 2025 г. до Софийската градска прокуратура, като за това са уведомени и подателите.

Това заяви изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушване в парламента по казуса „Петрохан“.

"Във връзка със смъртните случай на хижа "Петрохан" и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. И към момента Агенцията оказва пълно съдействие на разследващите органи, включително чрез предоставяне на информация. По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", заяви Деньо Денев.