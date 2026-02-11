Откровенията на Калушев

Автор: Петя Кузева
Крими и право

"Не можеш да наречеш себе си "миролюбив" ако не си способен на истинска жестокост. Ако не си способен на жестокост не си миролюбив, ти си просто безобиден. Важна разлика", това пише в свой пост-изповед в социалната мрежа "Фейсбук" Ивайло Калушев, видя "Труд news".

Публикацията е от 17 декември 2023 г. с прикачена снимка към нея на човек, сложил рицарски доспехи, който храни малко коте.

Само можем да разсъждаваме дали вече покойният "гуру" Калушев отдавна е прогнозирал или планирал фаталния изход от трагедията до опожарената хижа "Петрохан", където бяха открити трима застреляни мъже от най-близкия му приятелски кръг и партньори в "рейнджърското" НПО.

Дни по-късно, под връх Околчица, в кемпера на "гуру" Калушев, намериха неговото тяло, както и труповете на 16-годишния Александър и 22-годишния Николай. Вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. До такова заключение беше стигнала до вчера прокуратурата за смъртоносната развръзка във Врачанския Балкан. Малкият Алекс беше открит от разследващите мъртъв и с куршум в главата с преплетени, вероятно в молитва пръсти. 

Както разкрихме, през 2025 година Иво Калушев, собственик и на школата за приключения "Роук", е гостувал на децата в училище "Космос", където учил и убития Александър. Повече по темата - вижте тук.

 
