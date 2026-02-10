Кемперът на смъртта - скъп и луксозен

Цената може да стигне до 200 000 евро

Кемперът на смъртта, в който бяха открити трите тела в труднодостъпна местност близо до връх Околчица, всъщност е конструиран за сладък живот на колела. От изтеклите оскъдни кадри на превозното средство се разпознава модел на германския производител Hymer.

Това е водещата немска марка в премиум сегмента, известна с високото си качество, лукс и цени, поради което нейните продукти са наричани “пътуващи дворци”.

Кемперът използва техническата база на лекотоварен автомобил Mercedes Sprinter. Няма по-добра основа за такъв тип превозно средство като двигател, шаси, окачване и технологии. Водачът и пътниците имат на разположение най-новите и модерни системи, които се прилагат и в леките коли.

Моделът от убийствата под Околчица е високопроходим, със задвижване на четирите колела (рядко срещано при кемперите), повишен пътен просвет, офроуд гуми. Дизеловият двигател (170 или 190 к. с.) е свързан с 9-степенна автоматична трансмисия. С опитен водач зад волана, който познава възможностите на техниката, кемперът може да стигне до много труднодостъпни райони.

Груб и здрав отвън, автомобилът е луксозен и комфортен вътре. Дължината на каросерията може да достигне до 7 метра в зависимост от конфигурацията. Стартовата цена на ново превозно средство започва от 125 000 евро и с луксозно оборудване стига почти до 200 000 евро, тъй като опциите са многобройни и от най-различно естество - от електронни системи до изолации, от кожа и бамбук до панорамни люкове, от системи за газово отопление до сателитни чинии и 32-инчов LED смарт телевизор.

От табелите на заснетия под Околчица кемпер може да се заключи, че той е регистриран у нас като нов през октомври 2025 г. Справка в публичните данни на МВР показва, че през миналата година от този модел у нас са регистрирани 4 нови превозни средства и 1 употребявано. Към момента в най-големия онлайн сайт за продажби на автомобили у нас липсва толкова нов екземпляр от този модел, но в германските портали има голямо предлагане на цени дори над 250 000 евро.

Вчера се разбра и, че в хижа „Петрохан“ имало поне един джип „Тойота Ландкрузер“. Според сайта на вносителите у нас базовата цена на хибрид е 169 000 лева. В сайтове за обява могат да се намерят нови модели и за над 300 000 евро.