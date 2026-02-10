Тревожен ръст на онлай тормоза в страната

42% от сигналите са подадени от родители

Тревожен ръст на онлайн тормоза, сексторшън (изнудване с интимни видеа) и самонараняване сред децата в страната отчете Националният център за безопасен интернет (SafeNet.bg). Данни за 2025 г. показват, че SafeNet е обработил над 3,5 млн. сигнала за сексуално съдържание с деца, двукратно повече от 2024 г., като част от тях са предадени на българските и международни разследващи органи.

Консултативната линия 124 123 и онлайн чатът регистрират най-много обаждания от родители (42%) - увеличение с 16% спрямо 2024 г., и от тийнейджъри (11-18 г.), които съставляват 40% от сигналите. Нараства и активността на учители и специалисти.

Топ 5 най-чести проблеми пред децата в интернет са: онлайн тормоз - често включва тормоз през фалшиви профили, подигравки в групови чатове и публикуване на снимки без съгласие. Най-уязвими са деца между 11 и 13 години; злоупотреба с лични данни и дигитална идентичност - хакнати профили, публикуване на лична информация без съгласие; сексторшън (изнудване с интимни снимки и видеа) - заплахи за разпространение на материали и компютърно генерирани изображения. Най-засегнати са момичета на 13-16 години; oнлайн измами - измами в игри и финансови искания; вредно съдържание - насилие, порнография и опасни предизвикателства.