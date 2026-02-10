Фрактура на черепа и комоцио: Пребиха 16-годишно момче в Смолян

Момче на 16 години е прието в болница след побой в Смолян, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Съобщението за пребитото момче е подадено в 19:59 ч. снощи от дежурен възпитател в Центъра за наставяне от семеен тип, където пострадалият младеж живее.

Момчето разказало, че към 18:00 ч. неизвестни хора, са го удряли с ръце и крака по тялото и главата. Младежът е бил закаран по-късно в центъра и впоследствие транспортиран от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян.

Пострадалият е настанен в Хирургично отделение с фрактура на черепа и комоцио, каза д-р Атанас Белчилов – началник на отделението, пише БТА. Той допълни, че няма данни за мозъчни травматични промени и няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Смолян за причиняване на средна телесна повреда. Работата по установяване на извършителите продължава, каза заместник-окръжният прокурор Станчо Станчев.

С момчето са работили служители на Детска педагогическа стая и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, заяви Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР.