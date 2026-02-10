След протест на прокуратурата: обвиняем за блудство остава в ареста

След протест на Районна прокуратура – Монтана срещу мярка за неотклонение „подписка“, взета от съда спрямо обвиняемия М.Ф. по дело за извършване на блудствени действия по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, е изменена в по-тежка – „задържане под стража“.

В хода на разследването по досъдебното производство са събрани нови доказателства и за други деяния – хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм, както и закани с престъпление срещу друго лице и имота му.

По делото е установено, че през лятото на 2025 г. и на 04.11.2025 г. в гр. Лом 53-годишният М.Ф. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две малолетни лица.

Едно от пострадалите деца е било заплашвано от него с физическо посегателство и палеж на имот, в случай че сподели с някого за случилото се.

На 31.01.2026 г. в гр. Лом обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, в присъствие на малолетни лица.

По делото са извършени оглед на местопроизшествието, проведени са разпити на свидетели, иззет е биологичен материал и са изискани справки.

Съдът е приел доводите на прокуратурата за наличие на обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия М.Ф. към извършените престъпни деяния. С определение на Окръжен съд – Монтана мярката за процесуална принуда спрямо е него е изменена в „задържане под стража“.

Действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Монтана.