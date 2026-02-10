Ройтерс за "Петрохан": Български „Туин Пийкс“ с шест трупа и мистерия без отговор

"Шестима души бяха открити мъртви в планините на Западна България през изминалата седмица в случай, белязан от противоречиви версии и странни обстоятелства, които накараха прокурор да оприличи престъплението на мистериозния сериал от 90-те години „Туин Пийкс“, така Ройтерс отрази убийствата край Петрохан и под връх Околчица.

Според агенцията липсата на яснота подхранва спекулации и конспиративни теории сред българите.

Припомняме, че в неделя полицията откри телата на тримата издирвани - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, в кемпер в района на връх Околчица.

"Според някои разкази убитите са били описвани като "горски рейнджъри", които в продължение на години са патрулирали района близо до сръбската граница и са подпомагали граничната полиция", пише Ройтерс.

Петима от загиналите са били членове на НПО "Национална агенция за контрол на защитените територии" и са живели в хижа "Петрохан", съобщиха от полицията. Момчето е било син на техен приятел спелеолог.

Властите разпространиха кадри от охранителна камера извън хижата, заснети на 1 февруари, деня на убийствата, на които се вижда как шестимата загинали си казват сбогом. Тримата, които са останали в хижата, по-късно са заснети да я подпалват.

Полицията съобщи, че членовете на НПО-то са били свързани с тибетския будизъм, като публикува кадри от хижата, на които се виждат будистки книги, статуетки и знамена. Властите се позовават и на роднина на един от членовете, който е говорил за „изключителна психологическа нестабилност“ в групата.

Близо до трите тела в "Петрохан" са намерени четири гилзи, два пистолета и една пушка, съобщи полицията, а съдебномедицински експерти са установили, че изстрелите са били произведени от близко разстояние.

Двама от загиналите в кемпера са имали травми на главата, докато аутопсията на третия все още е в ход.

"Можем да заключим и по двете разследвания, че една от основните версии, по които работим, е убийство, последвано от самоубийство“, заяви Наталия Николова, заместник-апелативен прокурор в Апелативната прокуратура в София.