Близка на една от жертвите: Това е абсолютно показна екзекуция, видях черни джипове

Милена Малинова познава Ивайло Иванов от около 30 години

Убийство край „Петрохан“ продължава да бъде най-дискутираната тема. Криминалисти смятат, че убийството е било обмислено, от друга страна, близки на жертвите смятат, че пълната истина може никога да не стане ясна.

Милена Малинова, която познава Ивайло Иванов – един от убитите мъже – от около 30 години, споделя, че той винаги е бил принципен човек и никога не би пренебрегнал закона.

„Аз знам, че той беше изключително принципен човек. Ако нещо в тази групичка го притесняваше, нямаше да остане и една секунда“, казва Милена.

Жената минава през прехода „Петрохан“ за последно привечер на 1 февруари и отбелязва, че е видяла два джипа да преминават много бързо, а след това още два.

„Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“, добавя тя.

Милена е посещавала хижата многократно, но не по време, когато Ивайло Иванов е бил там. Тя смята, че никога няма да се разбере пълната картина на случилото се.

„Начинът, по който всичко се е случило, е абсолютно показна екзекуция и това не го прави един човек, който се е ядосал“, подчертава тя.