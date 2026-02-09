Бивш вътрешен министър: Русия хвана убиец в Дубай, ние не открихме кемпер на 70-80 км

Бившият вътрешен министър и лидер на БСП Михаил Миков коментира трагичния случай с шестте жертви край хижа „Петрохан“ и връх Околчица в студиото на „Денят ON AIR“.

„Нищо не се разплита и вероятно нищо няма да се разплете. Квалификацията „убийство и самоубийство“ на практика обезсмисля разследването, защото по огнестрелните рани и наличието на оръжия вече е ясно. Смъртта е причинена от огнестрелни рани в главата, но това не дава отговор на въпроса как и защо се е стигнало до това. Сигурно е едно – нашето общество е дълбоко болно“, заяви Миков.

Той отправи апел към народните представители за въвеждане на часове по морал и религия в училище.

„Когато не се учи морал и религия, се учат будистки и други истории. Убийството е крайната фаза – ключовият въпрос са мотивите. Това може да се разбере чрез разпити на близки, познати и чрез внимателен анализ на обстоятелствата. Вече медиите навлизат в теми като педофилия, но това е сигнал към обществото и родителите“, подчерта бившият министър.

Според Миков смъртта на последните трима мъже и момче в кемпера е можела да бъде предотвратена при по-бърза реакция от институциите.

„В Русия задържат убиеца на генерал в Дубай, а ние не можем да открием кемпер на 70-80 км. Благодарение на човек, който е имал работа там, случаят беше разкрит, иначе щяхме да разберем едва на 2 юни, когато хората се качат на Околчица. Има камери навсякъде – на ТОЛ, на други места – и все пак не успяхме да проследим движението на този кемпер“, каза още Миков.