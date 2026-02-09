Ето го кемпера на ужасите на Калушев, в който издъхнаха Александър и Николай

Шокиращата трагедия с шестте трупа, тези на Ивайло Калушев и компанията му, разтърси държавата, а част от фактите, които изнесоха МВР и прокуратурата днес следобед, ще отекват дълго време в съзнанието ни.

Както "Труд news" съобщи 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Зарков са били намерени в кемпера на Ивайло Калушев с куршуми в главата. Детето било клекнало и с преплетени пръсти на двете ръце, като няма следи от борба, докладваха властите на извънредния брифинг на МВР и прокуратурата.

Малкият Алекс е убит с изстрел в главата. От зловещата подробност, че пръстите на ръцете на тийнейджъра са преплетени, се предполага, че 15-годишното момче е няма как да се самоубие, а най-вероятно момчето се е молело, в момента в който е било разстреляно в главата от упор.

Снимката на кемпера на Ивайло Калушев, в който вчера който вчера бяха намерени труповете на Калушев и момчетата, е изпратена до редакцията на агенция BulNews. Возилото е марка „Мерцедес“ и е произведено през 2025 година. В него има всички екстри, включително сателитно оборудване за интернет. Кемперът е 4х4, високопроходим е и за него не е било никакъв проблем да стигне до труднодостъпната местност в района на връх Вола.

Бившият зам.-министър на МВР Стефан Балабанов говори за убийства от ревност: Калушев е комплексиран човек, педофил със страхотно психическо разстройство

"При тези контакти между педофили, ревността и сериозността на контактите са изключително силни и това го знам от своята дълга практика и е възможно на тема ревност или някаква друга причина, този господин Калушев да избие тримата в Петрохан, след това да убие двамата младежи в кемпера и след това да се самоубие. Това е моята версия". Това коментира пред "Труд news" Стефан Балабанов, заместник-министър Стефан Балабанов в периода 2017-2021 година и дългогодишен оперативен служител на вътрешното ведомство.

"Тук става въпрос за един комплексиран човек, педофил, който е със страхотно психическо разстройство", категоричен бе Балабанов, като уточни, че все пак в момента няма достъп до информацията, която събират колегите му от ГД "Национална полиция" и другите експерти. За него основният проблем е защо министърът на екологията и вицепремиер през 2022 година Борислав Сандов е дал разрешение на тези господа, от "някакво незнайно НПО, с незнайно какви сектантски и педофилски идеи около себе си, да охранява защитена територия". Целият коментар на някогашния зам.-вътрешен министър Стефан Балабанов - четете тук.

Будистките тайни на "Петрохан": Пълнолунието ли отключи тъмен култов ритуал, завършил с шест трупа?

Разследването по жестокия случай „Петрохан“ продължава. На 2 февруари в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - и тримата простреляни. Припомняме ви, че Ивайло Калушев е собственик на вилата, в която бяха открити мъртви тримата мъже. Той е известен и като „лама Иво“, будист и част от „затворено общество с елементи на секта“. Името му се свързва с духовни практики, съмнителни детски лагери и организацията Sky Dharma. Зад дейността му се крият още – сигнали за насилие и съмнения за педофилска мрежа.

Проверка на „Труд news“ показва, че на 2 февруари е имало пълнолуние, започнало точно в 00:10 ч. (Все още не е потвърден точният час на смъртта на тримата мъже.) В будизма пълнолунието се счита за свещено време, символизиращо просветление, чистота и пълнота. То е тясно свързано с ключови събития в живота на Буда Шакямуни и служи като ориентир за духовни практики. Още за будистките тайни и НПО-то от хижа "Петрохан" четете тук.