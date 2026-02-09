Ужас без край: 15-годишният Александър намерен с куршум в главата и преплетени пръсти на двете ръце

15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Зарков са били намерени в кемпера на Ивайло Калушев с куршуми в главата. Детето било клекнало и с преплетени пръсти на двете ръце, като няма следи от

борба, докладваха властите на извънредния брифинг на МВР и прокуратурата.

Малкият Алекс е убит с изстрел в главата. От зловещата подробност, че пръстите на ръцете на тийнейджъра са преплетени, се предполага, че 15-годишното момче е няма как да се самоубие. Вероятно момчето се е молело или е медитирало, когато е било разстреляно в главата от упор.

И при всички открити тела, и тези при Околчица, и при труповете на тримата до хижа "Петрохан", има само огнестрелни рани, няма следи от връзване.

"Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка и приключването и обсъждането на заключенията ще бъде представено на разследващите, като аз повече не мога да разкрия към настоящия момент. Касае се за огнестрелни разстояния от упор и това е водеща причина за смъртта при всички жертви. От съдебномедицинска гледна точка всички увреждания са в диапазон, удобен за извършване с ръка", каза доц. Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина.