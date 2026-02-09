Бившият зам.-министър на МВР Стефан Балабанов говори за убийства от ревност: Калушев е комплексиран човек, педофил със страхотно психическо разстройство

Според Стефан Балабанов и МВР, и ДАНС са имали информация за случващото се, но може би не са очаквали, че ще се стигне до такъв трагичен край

"При тези контакти между педофили, ревността и сериозността на контактите са изключително силни и това го знам от своята дълга практика и е възможно на тема ревност или някаква друга причина, този господин Калушев да избие тримата в Петрохан, след това да убие двамата младежи в кемпера и след това да се самоубие. Това е моята версия". Това коментира пред "Труд news" Стефан Балабанов, заместник-министър Стефан Балабанов в периода 2017-2021 година и дългогодишен оперативен служител на вътрешното ведомство.

"Тук става въпрос за един комплексиран човек, педофил, който е със страхотно психическо разстройство", категоричен бе Балабанов, като уточни, че все пак в момента няма достъп до информацията, която събират колегите му от ГД "Национална полиция" и другите експерти.

За него основният проблем е защо министърът на екологията и вицепремиер през 2022 година Борислав Сандов е дал разрешение на тези господа, от "някакво незнайно НПО, с незнайно какви сектантски и педофилски идеи около себе си, да охранява защитена територия".

Хулите към МВР са абсолютно неоснователни

"Първо искам да кажа, че хулите, които се отправят към МВР, които вършат своята работа в момента и вече цяла седмица, са абсолютно неоснователни, защото хората изследват най-малките детайли, проработват много версии, търсят и събират доказателства и тогава биха могли да бъдат по-конкретни. Виждам в медиите едно неистово желание МВР веднага да излезе, да разкаже случая и да разкрие цялата истина. Това е абсолютно невъзможно, защото случаят е много комплициран. Нямам информация от първа ръка, както се казва, чувам това, което чувате и вие от медиите, но аз съм убеден, че в МВР има изключително много експерти и то много добри, които ще свършат своята работа и когато имат какво да кажат пред широката публика, ще го кажат", убеден е Стефан Балабанов.

Тук става въпрос за един комплексиран човек, педофил, който е със страхотно психическо разстройство

"В самия случай мен много ме озадачи едно изказване, или по-скоро едно писание във "Фейсбук" на един младеж, който признава, че е имал сексуални контакти с този Калушев. Това излезе и по медиите. Това недвусмислено за мен говори, че този господин е бил педофил. Това мисля аз. Второ, при тези контакти между педофили ревността и сериозността на контактите са изключително силни и това го знам от своята дълга практика и е възможно на тема ревност или някаква друга причина, този господин Калушев да избие тримата в Петрохан, след това да убие двамата младежи в кемпера и след това да се самоубие. Това е моята версия. Всички тези писания за наркоканали, Мексико, мафии и подобни неща за мен са абсолютна глупост. Тук става въпрос за един комплициран човек, педофил, който е със страхотно психическо разстройство и според мен той е извършител на трите убийства в хижата Петрохан и след това на двамата младежи в кемпера и се самоубил. Това е моята версия, като казвам, че нямам достъп до информацията, която събират колегите ми от ГД "Национална полиция" и другите експерти, но това мисля аз", повтори отново версията си пред "Труд news" Балабанов.

Защо министър Сандов е подписал с... някакво незнайно НПО, с незнайно какви сектантски и педофилски идеи около себе си, да охранява защитена територия?

"Аз мисля, че и МВР и ДАНС са имали информация за това нещо, може би не са очаквали, че ще се стигне до такъв трагичен край. За мен е изключително непонятно и куриозно как може да се регистрира НПО с абревиатурата Национална агенция за защита на защитени територии. Самото наименование говори, че това е, може би, някаква държавна структура. Обикновеният човек, като прочете такова име, такъв документ и си мисли че това са държани служители, а това е едно просто НПО. Кой го е регистрирал, как го е регистрирал, защо този министър Сандов е подписал да охраняват защитени територии, аз не мога да си обясня. Нима в България няма горски служители, няма полиция, няма други служби, които да охраняват тези територии, та опряхме някакво незнайно НПО, с незнайно какви сектантски, педофилски и не знам какви още идеи около себе си, да охранява някаква защитена територия. Мен ме впечатли поста на един бивш командос, който казва, че ги е бил тези тримата три-четири пъти и той казва, че това са абсолютни бракониери и педофили. Защо не се разпитат тези хора? Това момче, което твърди, че е имало тези сексуални контакти с Калушев, разпитано ли е, не е ли разпитано? Този бивш командос, който пише, че няколко пъти е влязъл в пререкания с тези обитатели на тази проклета хижа и ги е бил и съветвал, както той казва, няколко пъти и за него това са педофили и бракониери. Тези хора разпитани ли са? Никой не казва нищо. Аз разчитам, че нашите МВР-служители ще отработят всички версии и когато има какво да кажат, ще го кажат на обществото", посочи бившият вътрешен министър Стефан Балабанов.

Както "Труд news" вече писа, 2022 се оказва щастлива година едновременно за "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) с днешна дата на злощастната група на застреляните от НПО-то, така и за нашумялото Частно училище "Космос" в село Осоица. Същата година МОН дава лиценз на нетипичното школо, в което обучават с методи на "естествена психотерапия", а НАКЗТ получава легитимация от МОСВ. През 2022 г. "Петроханската дружина" от "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) бива легитимирана от МОСВ и Борислав Сандов, министърът на вътрешните работи Бойко Рашков закрива Районното управление в Годеч – поради отпаднала необходимост, а "Гранична полиция" беше изтеглена от града. Поискахме от Стефан Балабанов коментар по темата.

"Аз познавам Бойко Рашков много отдавна, още когато е бил следовател и началник на следствената служба. По времето, когато аз съм го познавал, аз съм го познавал като един много добър юрист, един много добър следовател и един много добър ръководител на следствената служба. Сега, като министър на вътрешните работи защо е закрил това районно управление, аз не мога да кажа, разбира се веднага може да се направи връзка, но това може да е случайно, може и да не е случайно - човек като няма доказателства, не може да говори наизуст. Министърът Бойко Рашков за мен ще остане в историята с абсолютно незаконния арест на лидера на опозицията Бойко Борисов, с нещо друго няма да бъде запомнен. Но да се върнем на темата.. Министерството на образованието пък дало лиценз на някакво си училище "Космос". Сега аз не мога да разбера как държавните институции не могат да преценят кой от кои НПО-та би могъл да спомогне за развитието на държавата, на образованието ни или на защитените ни територии и кой не. За мен основният проблем е защо министърът на екологията и вицепремиерът тогава Борислав Сандов е дал разрешение на тези господа да охраняват защитени територии. От какво той се е мотивирал, нима полицията и горските не са се справяли, защо е закрито това районно управление, не мога да гадая. Има някаква връзка според мен, но не мога да кажа категорично, защото нямам достатъчно информация", коментира Балабанов пред "Труд news".

Попитахме бившия вътрешен министър дали по негово време, с него като зам-министър на МВР и вътрешен министър Младен Маринов, във ведомството за постъпвали сигнали от родители, близки или познати лица на деца, отчуждени от семействата си от въпросното или подобни неправителствени организации, което Балабанов отрече да е ставало.

"В периода 2017-2021 години, аз, като заместник министър на вътрешните работи отговарях за полицията, отговарях за много други дейности в МВР. Такъв сигнал нито един не е постъпвал при нас. И бъдете сигурни, ако беше постъпил, ние щяхме да го отработим като хората. Но пак казвам, служителите на МВР ще си свършат работата и ще разкрият цялата истина пред обществото", сигурен бе той в интервюто си пред "Труд news".

Визитка: Стефан Иванов Балабанов е роден през 1962 година в град Пещера. Магистър е по педагогика от ПУ „П. Хилендарски” – гр. Пловдив и магистър по корпоративна сигурност от УНСС – гр. София. Доктор по национална сигурност в сферата на антитероризма. Работил като началник на РПУ – Пещера, началник сектор криминална полиция – Пазарджик, втори секретар на посолството на България в Украйна, заместник-кмет на община Пещера и заместник-министър на МВР в периода 2017-2021 година.