Мотористи заснеха района, където бе открит кемперът с три тела край Околчица (ВИДЕО)

Продължава разследването на тежкото престъпление във Врачанския балкан, след като вчера бяха открити още три тела в кемпер в труднодостъпна местност край връх Околчица.

Група мотористи, които обичайно карат в този район, вчера около 10 сутринта отново са в планината, съобщава bTV.

От заснето от тях видео, става ясно, че случайно срещат мъж, за когото твърдят, че е подателят на сигнала за кемпера, спрял в труднодостъпна местност. Единият от мотористите отива до мястото, където е линейката и екипа чака полиция:

"Онзи човек, който трябва да ти покаже къде е умрелият, няма да има толкова много гориво да дойде да се върне. Ела да ти покажа къде да караш. Този път като го хванеш. Само по него и няма да кривиш."

След упътването, мотористът отива и до приятелите си, които са с мъжа, подал сигнала. От видеото е видно, че мястото е трудно достъпно. Кара се по черен път. И то в продължение на километри.