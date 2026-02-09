Вижте кадри на опожарената хижа "Петрохан" след тройното убийство (ВИДЕО)

В хижата бяха намерени трима простреляни, опит за подпалване на сградата, а след това до Враца в кемпер бяха открити телата на Ивайло Калушев, непълнолетно момче и 22-годишния Николай

Първи кадри на бившата хижа "Петрохан" след тройното убийство, показа bTV, медията я засне от птичи поглед. Там криминалистите откриха трима простреляни мъже, опит за палеж, а след това до Враца в кемпер бяха намерени телата на Ивайло Калушев, непълнолетно момче и 22-годишния Николай. В момента достъпът до хижа „Петрохан“ е напълно ограничен, като се пропускат само служители на МВР.

На 2 февруари три трупа на мъже бяха открити пред полуизгорялата сграда на бившата хижа „Петрохан“. И тримата с прострелни рани в главата, а на мястото по неофициална информация са намерени няколко огнестрелни оръжия и гилзи.

Жертвите – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, са част от организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, която се представя като първата българска рейнджърска служба. Тримата са живеели в хижата от години.

Организацията е вписана в Търговския регистър на 13 януари 2022 година. 26 дни по-късно тя подписва рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите – министър по това време е Борислав Сандов. Документът предвижда участие в мониторинг и превенция в защитени територии. По-късно, след вътрешна проверка, от министерството обявяват споразумението за проблемно и го прекратяват едностранно.

Още в първите часове след подаването на сигнала за убийството разследването тръгва по няколко версии. Говори се за оганизирани от Калушев детски лагери, като той за техен ръководител е сочен именно Ивайло Калушев. Става ясно, че родители на деца, изпращани там, отказват да съдействат на разследването.