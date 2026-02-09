Издирват извършител на жестоко нападение с нож в подлез във Варна

Варненската полиция издирва нападател, намушкал многократно с нож 86-годишен мъж в подлез до Морската градина. Сигнал за инцидента е бил подаден в неделя вечерта около 21:35 часа, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

Пострадалият е Васил Тепеделенев - дългогодишен участник в плувния маратон Галата-Варна, познат в града и като Васко Моржа заради навика си да се къпе в ледените морски води.

Неговият внук, който носи името му, първи сподели в социалните мрежи описание на извършителя - мургав, на около 40-50 години, висок около 1,70 см, с не много къса коса, има татуировки и обратна захапка.

Нападението е станало в подлеза между спирките „Акациите“ и „Делфинариума“. Пострадалият е бил откаран в болница, където спешно е бил опериран. Поставен е на командно дишане, с опасност за живота.

Внукът му описа пораженията: „Пет намушквания, перфорирано черво, операция над 6 часа, отстранен далак, много загуба на кръв. Дядо Васко е оцелял благодарение на целия екип на спешното от Варна и Божията помощ“.

По случая тече разследване за опит за убийство, ръководено от Варненската окръжна прокуратура.

Изясняват се причините за зверството.