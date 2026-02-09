Митничари конфискуваха над 2000 литра наливна ракия от казан във Варна

Служители от Териториална дирекция Митница Варна откриха и иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка на малък казан на територията на града, съобщиха от Агенция "Митници", предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Ревизията била извършена на 31 януари.

В обекта имало множество пластмасови бидони и туби, пълни с наливна ракия. Общото количество на етиловия алкохол било 2081,5 литра. Стопанинът на казана обаче нямал документи за заплатен акциз, нито за статута на стоката.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването тече под надзора на Варненската районна прокуратура.

От митницата уточниха, че засиления контрол срещу нелегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита на потребителите и на коректните малки производители на ракия за лично потребление.