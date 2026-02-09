Колега на Калушев: Какво може да те счупи толкова, че да застреляш 15-годишно дете?

Дърпането на спусъка е нещо, което не излиза от съзнанието ми, заяви Свилен Делчев

"В последните години, видях от близо детската смъртност. Всеки един случай, къса парченца от моята душа… В последните години видях деца, които никога не са и няма да могат да играят с играчки, няма да разхвърлят стаята си… В последните години видях деца, които никога няма да стигнат до училище... Всичко това го преживявам, но приемам като част от работата ми! Но... да насочиш огнестрелно оръжие срещу 15-годишно дете… И да дръпнеш спусъка…. Какво може да те счупи толкова, за да имаш силата да го направиш? Това е нещо, което надали ще може да излезе от съзнанието ми".

Това написа в своя фейсбук профил Свилен Делчев, колега на Иво Калушев, който бе открит мъртъв в кемпера си заедно с 15-годишния Алекс и 23-годишния Николай Златков. Трите тела бяха открити вчера, 8 февруари, след като на хижа "Петрохан" няколко дни по-рано бяха намерени безжизнените тела на други трима мъже от организацията на Калушев - Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.).

Свилен Делчев е баща на три деца, археолог, пещерняк, доброволец в Аварийно спасяване, медицински брат, участвал е в редица спасителни и хуманитарни акции. Работи с наркозависими, номиниран за Човек на годината. Завършил е археология и успешно дипломирал се като магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Пловдивския университет. Започва като доброволец в COVID отделение в продължение на 2 години по време на пандемията. Работи в интензивен сектор на СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”, София.

Делчев бе първият колега на Иво Калушев, който дръзна да застане с лицето си и публично да заяви, че дейността на Калушевото сдружение и лагерите, които е организирал с непълнолетни в чужбина, винаги са будили съмнение в пещерните среди.

В интервю за Нова телевизия Свилен Делчев заяви, че е чувал намеци за сексуалните предпочитания на Калушев и афинитета му към непълнолетни момчета, но не може да ги докаже, тъй като всичко това е коментирано под сурдинка в съсловието.

„При него нещата пак бяха доста по-различни, по доста по-различен начин се провеждаха техните лагери. За мен, откровено, е плашеща неговата фейсбук страница на училището, което той създаде през 1992/93 г. Там има послания, които не са ми ОК като човек, като баща, като гражданин. Страшна ми е страницата. Като родител не бих си пуснал детето в такава среда”, казва Делчев.

„Тези деца не посещават градини, училище, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води. Далеч са от родители, което за мен не е приемливо. Знам го от разговори с приятели”, казва Делчев.