Среднощна операция в Балкана: Специални джипове изнесоха телата от кемпера край Околчица

Оказва се, че кемперът не е минал по официалния път за Околчица, а е тръгнал от бившата хижа „Петрохан“, през селата Дружево, Миланово и хижа „Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан

bTV разполага с кадри от операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията, където огледите ще продължат.

След часове на напрегната организация и сериозни логистични затруднения, телата на тримата мъже, открити в кемпер край връх Околчица, са били извозени малко след полунощ със специализирана високопроходима техника на ОДМВР.

Тежкият планински терен блокира действията на разследващите. Черният път до мястото е осеян с дълбоки дупки и стръмни участъци, което направи невъзможно достигането на стандартни линейки, автомобили на криминалната лаборатория и дори пожарни коли. Наложи се осветление да бъде пренасяно на ръка, а достъп имаха единствено мощни джипове, способни да издържат на екстремните условия.

Именно с такава техника, осигурена от ОДМВР – София, телата са били транспортирани от мястото след полунощ. Според източниците на GlasNews.bg операцията е протекла при засилени мерки за сигурност и координация между различните служби.

Припомняме, че в кемпера бяха открити телата на Ивайло Калушев, 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков. В превозното средство са намерени оръжия, а по данни на разследващите има следи от стрелба вътре, без данни за външна намеса. Случаят е свързан с трагедията в хижа „Петрохан“, където по-рано бяха открити телата на още трима мъже.

Очакват се резултатите от аутопсиите и балистичните експертизи, които трябва да дадат яснота дали става дума за убийство, последвано от самоубийство, или за друг сценарий. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата, а случаят остава без аналог по мащаб и обществен отзвук.