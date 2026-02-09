Красимир Каракачанов: Желязков да извади цялата истина за случая „Петрохан”

Мълчанието на правителството говори или за некомпетентност, или за съучастие

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов призовава премиера в оставка Желязков да извади цялата истина по случая „Петрохан“ пред обществото: каква дейност всъщност се е извършвала в тази хижа, защо екоминистър на ППДБ ги финансира от държавата, какви са тези лагери за деца срещу огромни суми от родителите, защо тези хора са били снабдени с оръжия и толкова модерна техника, а са обявявали 0 печалба, коя държавна институция, освен МОСВ, е следяла какво става там и защо не е имало реакция?! Въпросите са много.

„Шестима убити, сред които и непълнолетен, явно не са повод за правителството да даде обяснение какво точно става. Според Красимир Каракачанов мълчанието на институциите, което наблюдаваме дни наред, започва да прилича на съучастие, на чадър, на прикриване на истината и използването на тази трагедия за политически пиар. Другият вариант също е позорен - некомпетентност. По думите му един провален кабинет си отива с този трагичен печат за работата си.

Ясно е, че в случая „Петрохан“ става въпрос за секта, за ОПГ, за педофилия. Логиката сочи, че при хижата има ритуално самоубийство – три трупа, простреляни с различно оръжие. А на Околчица „гуруто“ е застрелял младежите и се е самоубил. Защо МВР мълчи и бави окончателна експертиза, дали замита следи за политически чадър?

Опитите на ППДБ, както и на медии и лица, финансирани от Сорос и други външни глобалистки донори, да замазват факта, че техни хора са финансирали жертвите още повече води до извода за политически чадър и за съучастие на политици и държавни служители в някаква порочна схема, смята Каракачанов.

Случаят „Петрохан“ идва на фона на педофилския скандал с „Досиета Епстийн“, разкрил грозната истина за ултралибералния световен елит и разтърсил всеки здравомислещ човек. Неолибералните им порксита в България, които подкрепяха Истанбулската конвенция, прокарваха джендър идеологията и всякакви „зелени“ утопии, сега се надпреварват да защитават и да оправдават замесените в „Досиетата Петрохан“. Не става дума за жертвите, а за онези с власт, позволили, финансирали, затваряли си очите и вероятно облагодетелствали се от тази престъпна дейност.

Българската общественост има право да знае цялата истина по този случай”, каза още Каракачанов.