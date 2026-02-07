Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 грласа остана Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Крум Зарков и за член на Националния съвет.

Дора Янкова благодари за отговорността към днешния конгрес. "Искам да се обърна към вас с благодарност за отговорността, с която подходихте към днешния конгрес. Днес не беше лесен ден, но беше необходим. Взехме решение в момент, в който партията имаше нужда от яснота, стабилност и посока. Искам изрично да отбележа нещо важно – досегашният председател направи крачка назад с достойнство и с мисъл за партията. Това е политически акт, защото той поставя БСП над личното и показва отговорност пред общото", заяви тя.

И допълни: "Предстоят ни сериозни предизвикателства, но ако запазим този дух на диалог, уважение и отговорност, можем да върнем доверието помежду си и на българските граждани".

Припомняме, че по-рано в събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от оставките на Изпълнителното бюро на БСП.

Кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма. Но впоследствие в избора за председател на БСП стана ясно, че ще участват само Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.