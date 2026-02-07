Калоян Паргов: БСП може без всеки от нас, но България не може без БСП

БСП може без всеки от нас. Но България не може без БСП. Нека днес и утре не се разпиляваме по второстепенни въпроси, не затъваме в традиционните крамоли и свади, а да се изкачим на нивото на отговорността, която носим пред историята за съдбата на социалистическата идея. За това призова зам.- председателят на БСП Калоян Паргов пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията.

Той изтъкна, че не иска да е част от разединението и затова ще направи крачка встрани.

„Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма. За това няма да се включа в това състезание. Ще приема всяко решение, както винаги съм го правил“, заяви Паргов.

По думите му коментарите и прогнозите се лутат между крайности – от „да се обединим и да си върнем водещата политическа роля“, до „БСП е в края на пътя си“. „Следователно нашите имена тук и сега ще подпечатат или бъдещето, или кончината на партията и ще се окичат било със слава, било със срам“, изтъкна той.

„Време е да си го припомним, след като преживяваме толкова драматичен момент в нашата 135-годишна история, и да обясним с прости думи или с няколко изречения кое е нашето символ-верую, нашата идеология и за какво винаги сме се борили и за какво продължаваме да се борим“, каза зам.-председателят на БСП и посочи: „От учредяването си като партия досега ние винаги сме били за: чиста и свята република, равенство и социална справедливост, винаги с Европа и никога против Русия“.

Според него това са истинските червени линии за БСП и няма нужда преди всеки парламентарен избор да се измислят нови.

„Това са границите, които в отношенията си с другите партии ние не трябваше да преминаваме, но го сторихме и сега се налага да бършем от челата си срама, за да продължим“, категоричен бе Паргов.

„Недопустимо е в ръцете на нашето поколение да загине Благоевата партия“, заяви Калоян Паргов.