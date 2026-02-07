Борисов: INSAIT не просто изпълнява, а надхвърля целите, с които беше създаден

С Томислав Дончев посетихме Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук. Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка са разговаряли с основателя на института проф. Мартин Вечев и с изпълнителния директор инж. Борислав Петров.

"INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден", пише Борисов.

Днес INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни. Едни от най-големите български и световни компании също го подкрепят, отбелязва лидерът на ГЕРБ. При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи, коментира още Бойко Борисов.