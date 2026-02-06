Президентът Илияна Йотова се поклони пред барелефа на Васил Левски в Монца (Обзор)

Още по темата: ППДБ искат Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс 05.02.2026 14:41

Градоначалникът на Монца каза, че е силно впечатлен от образа на Апостола и непреходните му ценности

В Монца живее голяма българска общност

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца. В града живее втората по големина българска общност в Италия. Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година.

Това е първият паметник на българския революционер в Италия.

Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото. Пред него държавният глава изтъкна, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство.

“Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода”, подчерта Йотова.

Кметът Пилото сподели, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.

Държавният глава посочи, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него.

Президентът заяви, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност.

Опозицията призова президентът да наложи вето

Румен Радев критикува промените в Изборния кодекс

Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) обяви в социалната мрежа, че ограничаването на възможностите българите зад граница да гласуват е ограничаване на демократични им права.

“Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права”, написа той в пост във Facebook профила си след приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

“Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията”, посочва още Радев.

В четвъртък вечер Народното събрание прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Опозицията призова президентът Илияна Йотова да наложи вето над промените в Изборния кодекс.