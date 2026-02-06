Костадин Костадинов: Окончателно спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България. Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира във фейсбук приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено именно от "Възраждане".

"Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата - достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес", допълва Костадинов.

Вчера обаче депутатите на Възраждане се бориха като опълченци не само с представителите на двете турски партии, но и с техния еничарски корпус - еничарите от ППДБ, Меч и Величие. Даже, ако трябва да сме точни, еничарите от ППДБ, Меч и Величие бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци.

Но вчера еничарите от ППДБ, Меч и Величие, както и техният господар и собственик Пеевски, бяха разгромени от Възраждане. На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено.

Постигнахме голяма победа, но борбата продължава. Идват избори, на които Възраждане окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България.