"Аз нали ви казах" – Слави Трифонов за скандала със скритите камери

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира скандала със скрити камери в козметични салони и гинекологични кабинети в България, от които кадри са изтекли в сайтове за порнографско съдържание.

„Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“. И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: „Аз нали ви казах““, пише Трифонов.

По думите му изтичането на подобни кадри е „ужасно, отвратително, страшно и гнусно“ и поставя остро въпроса за необходимостта от специално законодателство за превенция и защита на личното пространство.

Трифонов припомни, че „Има такъв народ“ предложи подобен закон преди месеци, но тогава беше остро критикуван.

„То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин. Повтарям – на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството“, подчертава той.

Според него партии и медии са определили предложението като цензура и посегателство срещу свободата на словото.

„Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото“, заявява Трифонов.

„Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото? Истината е, че ако законът на „Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото – в затвора!“