Станислав Балабанов: Да е ясно – редовен бюджет няма да има!

Да е ясно – редовен бюджет няма да има! Това заяви категорично депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

„С БСП не сме съгласни. Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаваме, вместо да се мисли за българския народ“, смята Балабанов по повод предложението на левицата да се гласува Бюджет 2026 в Народното събрание.

Балабанов коментира и изтеклите записи на жени от студиа и кабинети в Бургас, Казанлък и София.

„Трябваше да се случи нещо толкова противно, за да започнат всички да мислят за законови промени. Ние мислим за тях от шест месеца. Ако бяха готови, сега по бързата щяха да са там, където им е мястото, тия, които са снимали жени. Директорът на 138-о училище с камерите в тоалетните седи на първия ред на партийни събития на ПП. Страшно е, че се допускат в общественото пространство такива неща“, продължи депутатът.