Д-р Тасков, БСП-ОЛ: Потребителите на туристически услуги ще бъдат обезщетявани в пълен размер при несъстоятелност на туроператора

Потребителите на туристически услуги ще бъдат обезщетявани в пълен размер в случай на несъстоятелност на туроператора. Това прие на първо четене Народното събрание по предложение на председателя на Комисията по туризъм и народен представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков с изменения в Закона за туризма.

В мотивите към законопроекта д-р Тасков посочва, че предложените изменения са в изпълнение на европейска директива и са насочени към по-ефективната защита на потребителските права. За целта се създава Туристически гаранционен фонд, който ще гарантира вземанията на потребителите на туристически услуги по договори за туристически пакети, които са прекратени предсрочно преди началото на пътуването или по време на пътуването им в резултат на несъстоятелност на туроператора. Предвижда се да бъдат покрити и всички разходи за репатриране на потребители, включително и когато те са за собствена сметка. Дейността на Фонда ще се финансира изцяло от вписаните в регистъра по Закона за туризма туроператори чрез годишни вноски.

„Измененията в Закона за туризма ще осигурят оптимални механизми и гаранции за пълна защита на потребителите на пакетни туристически услуги чрез адекватна, подходяща и ефективна национална обезпечителна схема за обезпечаване на техните права и интереси за случаите на несъстоятелност на туроператори. Промените ще имат допълнителен ефект за ограничаване на сивия сектор, което е и в интерес на бранша. Така че с това законодателство защитаваме както интересите и на потребителите, така и тези на туроператорите“, каза д-р Тасков.