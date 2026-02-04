БСП-ОЛ след консултациите с Йотова: Призоваваме НС към отговорност - трябва да приемем проекта за държавен бюджет за 2026 г.

„Държавният глава е ограничен и няма свободна воля при избора на служебен министър-председател заради вредните промени в Конституцията. Налице е общественото разбиране за тежката и абсурдна задача, която решава президентът. Народното събрание трябва да бъде разумен и адекватен партньор в тази ситуация.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев след консултациите с президента Илияна Йотова.



Социалистите подчертаха, че спазването на конституционната рамка и осигуряване на честни и прозрачни избори, остава задача номер едно на всеки служебен кабинет, но нестабилната социално-икономическа ситуация изисква от бъдещия да влезе много активно в социалната сфера. От БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, заявиха парламентарна подкрепа за адекватни действия в името на социалната стабилност.



„Ще предложим вече внесеният в Народното събрание държавен бюджет, който не е изтеглен, да се приеме на второ четене, така че да има спокойствие за абсолютно всички български граждани.“



Пред президента Йотова той изрази притеснението си от задаващо се социално напрежение. „Хората не се интересуват толкова дали кабинетът е редовен или в оставка, а си търсят обещаното. Млади родители питат какво се случва с помощта от 460 евро за майчинството. Виждам, че от 1 юли няма пари и за швейцарското правило. Синдикатите са в стачна готовност за заплатите на учителите, които трябва да са 125 на сто от средната работна заплата. Всички очакваха 10-процентно увеличение, а се оказа, че е 5%. Като социална партия, ние виждаме недоволството на хората. Предстоят много трудни времена и всички политически сили сме длъжни да помогнем на служебния кабинет“, аргументира се Драгомир Стойнев.



Той каза, че ще настоява парламентарните групи да се споразумеят да не се правят промени на второ четене в проектобюджета, тъй като той е одобрен от синдикатите и работодатели. „Нека всички народни представители проявим разум и отговорност. Никой не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет няма да има и втори такъв. Не можем да оставим държавата с една дванадесета от бюджета за 2025 г. в продължение не на един-два месеца, както ни се обясняваше, а половин или една година“, подчерта Стойнев.



Като задача на служебния кабинет социалистите очертаха предоговаряне на дерогацията за „Лукойл“. Също така, социалистът призова КЕВР да излязат с обяснение високите цени на тока, при положение че те са регулирани за битовите потребители.



В изложението си Стойнев обърна внимание и че преди няколко дни България е спечелила изключително важно дело срещу ЧЕЗ за един милиард евро. „Ако го бяхме загубили, този милиард щеше да се плати от българските граждани. А най-големите борци срещу корупцията от ПП-ДБ искаха да закрият персонално именно отдела на Министерството на финансите, който допринесе за спечелването и на трите дела срещу ЕРП-тата", коментира Драгомир Стойнев.



Мая Димитрова: Основната задачата на служебното правителството е да организира и проведе честни и прозрачни избори



„Основната задачата на служебното правителството е да организира и проведе честни и прозрачни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес“, заяви заместник-председателят на ПГ „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Мая Димитрова.



Във връзка с промените в Изборния кодекс, тя припомни позицията на БСП-ОЛ, че не бива да се променя технологията на гласуване непосредствено преди предсрочния вот.



„Въпреки трудната ситуация, в която сте поставена и ограничения избор за служебен министър-председател, убедена съм, че Вие ще се спрете най-подходящия“, обърна се Димитрова към президента Йотова.



Кирил Добрев: БСП за пореден път постави националния интерес над партийния



Заместник-председателят на ПГ „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Кирил Добрев припомни, че БСП винаги е поставяла националния интерес над партийния.



„Така беше преди 29 години, когато на днешната дата БСП върна мандата за съставяне на правителство и спря гражданската война в България. Така беше и преди една година, когато се съгласихме да участваме в една не толкова добра за БСП коалиция, но в името на това – да спрем спиралата от предсрочни избори и да гарантираме приемането на България в еврозоната“, посочи той.



По думите му всяко едно участие във властта носи своята цена и ние от БСП си даваме ясно сметка за цената, която би платила заради участието в управлението.



Кирил Добрев се спря на темата за конституционните промени, като подчерта, че те не могат да гарантират безпристрастността на служебния кабинет. „Всички фигури от списъка с потенциални служебни министър-председатели са избрани от Народното събрание, не от президента. Ние имаме споделена отговорност за това – колко честен и прозрачен ще бъде предстоящия изборен процес“, смята той.



В заключение зам.-председателят на ПГ на левицата заяви готовността на БСП-ОЛ в оставащото време да бъдат приети нужните законодателни промени по Плана за възстановяване и устойчивост.