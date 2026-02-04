Президентът Йотова: Нуждаем се от спешни мерки срещу ценовия шок и в подкрепа на най-уязвимите хора

Нуждаем от спешни решения и действия, които да спрат ценовия шок, както и от мерки в помощ на най-уязвимите групи граждани и най-бедните хора. Необходим е адекватен държавен бюджет, съобразен с влизането на страната ни в еврозоната. Това заяви президентът Илияна Йотова на консултациите с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, които се провеждат в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

Предстоят ни избори, но държавата не може да спре да функционира, заяви Илияна Йотова, като отбеляза необходимостта от гарантиране на сигурността за гражданите и стабилността на държавата. По думите на президента една от целите на консултациите е да се набележат най-належащите проблеми в държавата и в кратки срокове те да бъдат решени. Правителството е в оставка, но не е в отпуск, а Народното събрание е постоянно действащ орган и при дейността на служебно правителство, върху което може да се осъществява парламентарен контрол, каза Илияна Йотова.

Държавният глава посочи, че удължителният бюджет на страната ни, който на практика продължава финансовата рамка от миналата година, става препятствие за осъществяването на различни поети от държавата ни ангажименти към българските граждани и към нашите партньори. Президентът обърна внимание върху средствата по проектите на общините. Илияна Йотова подчерта, че ще продължи да поставя пред парламентарните групи темата за бюджета на държавата за 2026 г. – дали да се приеме проектът, минал през комисии в Народното събрание, или служебният кабинет се налага да представи нов закон за бюджета. Номинираният за служебен министър-председател трябва да поеме този ангажимент, за да има максималната подкрепа на Народното събрание, заяви държавният глава, като подчерта споделената отговорност на парламента и правителството съгласно последните промени в Конституцията. Илияна Йотова посочи, че следващият служебен кабинет, който и да е той, трябва да знае и какво наследява от настоящото правителство в оставка, както и да има приемственост в най-важните решения межди служебна и редовна власт.

Стотици хиляди граждани на протестите отправиха искания, свързани не само със справедливата работа на институциите, борбата с корупцията, но като първо условие поставиха провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори, за да можем да върнем доверието в изборния процес, както и доверието в институциите, каза Илияна Йотова. Тя допълни, че ще направи всичко възможно спрямо хода на консултациите с парламентарните групи да насрочи предсрочния парламентарен вот в първата възможна дата след Великденските празници.

Във връзка с процедурата за назначаване на служебен кабинет Илияна Йотова заяви още, че с приетите от 49-ото Народно събрание промени в Конституцията, президентската институция е лишена от право на избор на премиер и на състав на правителството. „Моята надежда е, че при едно стабилно мнозинство в следващия парламент ще се преосмислят тези промени в Конституцията, за да изглеждаме сериозни като институции не само пред нашите европейски партньори, но и пред българските граждани“, заяви държавният глава.

В рамките на процедурата за назначаване на служебно правителство съгласно последните промени в Конституцията, приети от 49-ото Народно събрание, президентът Йотова провежда консултации с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание. Държавният глава вече имаше срещи с потенциалните служебни премиери, които може да заемат длъжността на министър-председател, както и с парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната-Демократична България“, „Движение за права и свободи – Ново начало“.