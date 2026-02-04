Илияна Йотова: Президентството не носи отговорност за служебния кабинет, тя е на Народното събрание

Държавният глава проведе среща с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“

Президентската институция не носи отговорност за служебния кабинет, отговорността е на Народното събрание. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“, част от консултациите с политическите формации в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

„Всички признават несъстоятелността на последните промени в Конституцията, които доведоха до лишаване на президентската институция от избор при съставянето на служебен кабинет“, подчерта държавният глава. Йотова припомни, че президентът Румен Радев два пъти е сезирал Конституционния съд, за да се върне духът на Конституцията за истинско разделение на властите и да бъде съставен служебен кабинет, отдалечен от политическото статукво, който да преведе страната през парламентарната криза до съставянето на редовно правителство.

Илияна Йотова подчерта, че след последните промени в Конституцията трябва да посочи един от петимата, съгласили се да бъдат служебни министър-председатели. „При избора им нито президентът Радев, нито аз реално имаме думата. Това не е моят избор и няма как да нося политическата отговорност“, посочи президентът. Тя подчерта, че ще спази Конституцията и ще възложи мандат за съставяне на служебно правителство на един от съгласилите се кандидати.

Държавният глава изтъкна, че основната цел на служебното правителство е да организира добре предстоящите избори, като по думите ѝ именно провеждането на честен вот и правова и справедлива държава са поискали и стотиците хиляди хора на протестите през декември миналата година. „Най-важното пред всички нас е да отговорим на очакванията на българските граждани за добре проведени избори, които няма да се налага да бъдат касирани“, заяви президентът.

„Пред страната предстоят много сложни месеци, в които трябва да бъдат взети важни решения и да бъдат извършени спешни действия“, посочи Илияна Йотова. Тя напомни, че според последните промени в Конституцията народните представители не прекъсват своята работа след назначаването на служебен кабинет и от политическата им отговорност зависи да решават въпросите пред страната, сред които е и неприетият бюджет за настоящата година. Президентът открои като основен проблем ценовия шок, който налага и необходимостта от спешни мерки за подпомагане на най-уязвимите български граждани. Тя подчерта и осигуряването на средства за реализиране на проектите на общините.

Президентът посочи, че ще вземе предвид мнението на представителите на парламентарните групи по отношение на избора на служебен министър-председател, но ще вземе своето решение съобразно интересите на държавата. Илияна Йотова открои като приоритетни в този процес предвидимостта и максималната стабилност на страната.

По думите ѝ стремежът е предсрочните парламентарни избори да бъдат проведени на първата възможна дата след Великденските празници.