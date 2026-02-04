Депутатите отказаха изслушване за закриването на детската хирургия във Варна

Парламентът първо прие, а после прегласува

Парламентът първо прие, а после прегласува и отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и управителя на НЗОК Петко Стефановски относно проблемите в МБАЛ „Света Анна“ във Варна и предстоящото закриване на отделението по детска хирургия.

Първоначално предложението беше прието със 102 гласа „за“, 35 „против“ и 63 „въздържал се“. При прегласуването то бе отхвърлено с 99 гласа „за“, 80 „против“ и 19 „въздържал се“.

„Не можах да разбера защо залата се обърна по една изключително важна тема. Отделението обслужва деца не само във Варна, а и в цяла Североизточна България. Лекарите са подали молби за напускане заради ниски заплати от 1000–1200 лева, докато директорът твърди, че има над 1,3 млн. лева неразплатени от НЗОК“, заяви Коста Стоянов.

В отговор Христо Расташки от МЕЧ коментира, че объркването при гласуването е станало поради „неопитност на някои депутати как се гласува в парламента“, визирайки "Величие".

Не беше прието и искането на МЕЧ за изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков за високите сметки за ток за януари 2026 г.