Радостин Василев за предложението на ГЕРБ за нов председател на НС: Това е гавра с Рая Назарян

Най-малкото, което един парламент може да направи, е да пита министъра защо сметките са двойни. Кого да попита парламентът? Няма кого. Това заяви пред журналисти председателят на МЕЧ Радостин Василев, след като депутатите отхвърлиха искането на МЕЧ да бъде изслушан министърът на енергетиката Жечо Станков заради високите цени на тока.

„ГЕРБ, Ново Начало, Тошко Йорданов и БСП не позволиха да чуем защо сметките ви са двойни“, допълни Василев.

Радостин Василев коментира и затварянето на детската хирургия във Варна:

„Дали това е заради рейдърство от страна на частните болници, които привличат персонала на държавата с двойни и тройни заплати и с по-добро оборудване? И този министър няма да бъде изслушан заради „Величие“. Време е да се прибират около огъня в „Исторически парк“.“

Относно вчерашното предложение на ГЕРБ-СДС към президента Илияна Йотова за избор на нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер, Василев заяви: Това е гавра с Рая Назарян.