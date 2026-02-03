Бойко Борисов: "Домовата книга" е екзотика, поискахме бързи избори

"Не искаме да управляваме, но продължават да ни държат в правителството"

Нямам абсолютно никакъв контакт с Румен Радев, каза лидерът на ГЕРБ

"Всичко в момента е екстравагантно. След като направихме всички експерименти с Конституцията, всичко е екстравагантно.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по БТВ, на въпрос защо партията му предложи на Илияна Йотова да избере депутат за служебен премиер, който те да подкрепят, като го изберат за председател на Народното събрание.

"Виждаме как седмици наред се бавят изборите. Едни отказват, други се съгласяват, но всичко е екзотика. Така беше направена Домовата книга, че звучеше екзотично", каза Борисов. "Вече не се хващам на такива хора и ръченици", каза той, визирайки промените в конституцията и въвеждането на т.нар. "домовата книга" с кандидати за служебен премиер.

"Не съм говорил със Слави Трифонов и Атанас Зафиров (за смяната на шефа на парламента - бел.ред.) За какво са тези консултации? За да ни се каже колко е трудно да се избере премиер ли", попита лидерът на ГЕРБ. "Представете си, че тя каже, че не може да избере? Ако си избере, тогава предложението ни отпада и всичко е точно", добави бившият премиер.

Оставката

"Когато взехме решение, че ще има оставка... в една правова държава се договаря времето. Поисках 20 дни, за да влезем в еврозоната и да приемем бюджета. Тогава и опозицията, и Радев я поискаха незабавно и ние я дадохме", отсече Борисов и добави, че по време на протестите се е случила перфектната буря - всички партии и всички недоволни са излезли на площада.

"Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложи коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Петър Москов, Христо Иванов, ПП-ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Единственото нещо, за което мога да уверя всички - нямам абсолютно никакъв контакт с Румен Радев. Той си прави партия, аз си гледам моята", каза Борисов.

По думите му, Росен Желязков и министрите в момента стоят по принуда в управлението. "Поискахме бързи избори. Ако считате, че от декември до април са бързи, добре. Ние не искаме да управляваме, но те продължават да ни държат в правителството", обясни лидерът на ГЕРБ.

За промените в Изборния кодекс Бойко Борисов разкри, че ГЕРБ са имали договорка с ИТН и "Възраждане", но не уточни подробности. По предложение на "Възраждане" беше прието секциите за гласуване в чужбина да се намалят до 20 извън тези в посолствата и консулските служби.

"По въпросите на еврозоната и ПВУ Пеевски се съобрази с нас, по отношение на "Магазините за хората" - ние се съобразихме с тях", добави той. И подчерта, че не съжалява за коалицията с БСП-ОЛ и ИТН, защото за година "българите са получили това, за което са мечтали десетилетия - Банковия съюз, еврозоната".

Борисов - президент?

"Президентската институция никога не е била привлекателна за мен. ГЕРБ винаги се е стремил към изпълнителната и към местната власт", каза още Борисов.

"Това са хипотези, които просто не заслужават коментар. Казвал съм го 1005 пъти от 2005-2006 г. насам. Щях да го бия Първанов на първия тур още...".

"Постигнахме всичко, за което българите мечтаеха от десетилетия - влязохме в Шенген, Влязохме в Еврозоната", изтъкна той.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че Гренландия е на Дания, както е, че Европа трябва да подкрепя Украйна, която в момента изживява на-тежкия си период, заради интензивните руски удари по енергетиката й.

"Когато обаче Тръмп говори за мир в Газа и Ники Младенов е водещ там, подкрепям участието на България в "Съвета за мир", добави лидерът на ГЕРБ.