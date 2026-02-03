МО обяви поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 за над 21 млн. евро

Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за основен ремонт на до десет двигателя за изтребители МиГ-29. Прогнозната стойност на процедурата е малко над 21 млн. евро, показва Регистърът на обществените поръчки.

Поръчката предвижда капитално-възстановителен ремонт на двигателите с цел удължаване на междуремонтния им ресурс и срока на служба. Ще бъде сключено рамково споразумение със срок от 48 месеца, като крайният срок за подаване на оферти е 27 февруари 2026 г. Максималният срок за ремонт на всеки двигател е до девет месеца.

Това не е първата подобна процедура. В края на 2024 г. Министерството на отбраната подписа договор за ремонт на двигатели за МиГ-29 с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Паралелно с това продължава процесът по превъоръжаване на Военновъздушните сили с изтребители F-16 Block 70. В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем самолета по договора със САЩ от 2019 г., като още осем се очаква да бъдат доставени до края на 2027 г. Така ВВС ще разполагат с пълна ескадрила F-16.

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов обаче заяви, че пълната оперативна готовност на F-16 се очаква през 2028 г. Дотогава страната ще трябва да поддържа изтребителите МиГ-29, за да осигурява националната охрана на въздушното пространство.

По думите му прогнозните разходи за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. възлизат на над 114 млн. лева, като близо 86,5 млн. лева са предвидени за МиГ-29, а над 27,6 млн. лева – за Су-25.