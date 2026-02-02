Президентът вика партиите за служебния кабинет (Обзор)

Предсрочните парламентарни избори ще са след Великден, който е на 12 април

Могат да коментират определени личности

Консултациите допускат обсъждане на кандидатите от „домовата книга“

Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарните групи, като първата среща на "Дондуков 2" е с представители на ГЕРБ. Вторият разговор за деня е с представители на ППДБ.

Консултациите на президента с представителите на парламентарните групи от 51-вото Народно събрание са част от конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател.

В тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет, коментира проф. Пламен Киров. Той обясни, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста служебен премиер, ще бъде назначен от нея. Оттам нататък служебният министър-председател трябва да представи през президента проектосъстав на служебния кабинет. Ако няма възражения по състава президентът назначава служебния кабинет и определи дата, в двумесечен срок, за провеждането на нови избори. Според Киров вотът ще бъде след Великден, който е на 12 април.

На тези консултации освен отношението на ПГ към хората, които са заяви готовност да бъдат назначени за служебни премиери с острата ще се постави въпросът какво става с удължителния закон за Бюджета, който престава да действа март месец, коментира Киров. Той каза, че очаква тема на разговорите с партиите да са и промените в Изборния кодекс, които засягат равното избирателно право.

Според т.нар. "домова книга" право да заемат поста имат председателят на Народното събрание; управителят или подуправителите на Българската народна банка; председателят и заместник-председателите на Сметната палата; омбудсманът и неговият заместник.

Йотова получи съгласие от петима от тях. Пръв съгласието си даде подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров. След него в списъка влезе заместник-омбудсманът Мария Филипова. Желание да поемат отговорност за управлението на държавата заявиха и председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.