Президентът започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

 На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, както следва: 

От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България;

