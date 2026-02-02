Президентът започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ

Още по темата: Президентът Йотова: Време да спрем с политическите спектакли 01.02.2026 16:11

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, както следва:

От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България;