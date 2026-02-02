БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично. Това заяви пред БНР депутатът Атанас Атанасов.

Атанасов коментира и ролята на президента Румен Радев, като подчерта, че навлизането му в партийния терен е сериозно предизвикателство за социалистите, тъй като два пъти е бил издиган и избиран с подкрепата на БСП.

„На избори всички партии са конкуренти и опоненти“, допълни той.

Социалистът обяви, че БСП ще издигне Илияна Йотова за президент на предстоящия вот.

„След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество“, заяви Атанасов.

Относно опасенията за прескачането на парламентарната бариера той посочи, че такъв риск не съществува, макар партията да е била наясно, че участието ѝ в управлението ще доведе до електорални щети.

„Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките“, каза той.

На предстоящия конгрес на БСП ще бъде направена трезва оценка на участието на партията в управлението, включително дали решението за напускане на кабинета не е трябвало да бъде взето по-рано. Според Атанасов БСП е заела държавническа позиция с участието си във властта, но след промяната на управляващото мнозинство за нея вече не е имало място в правителството.

Той отхвърли твърденията за поколенчески конфликт в партията и подчерта, че БСП има нужда от председател, който да я преведе през трудния период.

„Няма как България да остане без лява партия в парламента“, заяви депутатът.