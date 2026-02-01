Джорджа Мелони: „Ангел съм, ама не!“

Самоукият зограф Бруно Валентинети твърди, че просто реставрирал предишен образ

Същият художник украсявал и резиденциите на Силвия Берлускони

Нарисуваната в църква премиерка на Италия като херувим роди лют скандал

“Не, определено не приличам на ангел!” - така премиерката на Италия Джорджа Мелони иронизира в социалните мрежи появата є като херувим на стената встрани от входа на намиращата се в центъра на Рим старинна базилика “Сан Лоренцо ин Лучина”.

Министър-председателката илюстрира посланието си с популярния ухилен до сълзи емотикон, сякаш да каже, че сакралното є изображение е съвсем безобидно и предизвиква у нея само добро настроение. Но за разлика от премиерката и нейните симпатизанти, “находката” от събота сутринта на римския всекидневник “Република” бе посрещната на нож не само от лявата опозиция, но и от първенци във Ватикана. И предизвиквайки лют скандал, който цяла събота и неделя той подхранваше с ожесточени сблъсъци на словесни изблици всички медии и социални мрежи на Апенините.

Но за какво става дума? Наистина лицето на херувима в цял ръст, държащ картата на Италия, вдясно от скулптура на последния крал на Италия - Умберто II, в параклиса на Разпятието на римската базилика е досущ като това на Джорджа Мелони. Както писаха вестниците в Рим, след смъртта на последния крал на Италия и вуйчо на цар Симеон II през март 1983 г., тогавашният енорийски свещеник с монархически симпатии дон Пиетро Пинтус решава да го почете с бял мраморен бюст и плакет, подписан от сина му Виктор Емануил.

Самоукият зограф Бруно Валентинети.

През 2000 г. самоукият зограф и реставратор Бруно Валентинети пък оформя къта с херувим от ляво, носещ короната на Савойската династия и друг отдясно - този с въпросното свръх познато лице, надвесен над бюста на бившия крал с картата на Италия в ръка и савойския герб отгоре. След течове в базиликата през 2023 г. творбите на Валентинети са леко повредени и му е възложено да ги реставрира, като той приключва работа някъде в средата на миналата година.

А след като в събота в. “Република” припозна Джорджа Мелони в ангела отдясно на бюста на Умберто II, базиликата “Сан Лоренцо ин Лучина” се изпълни с богомолци, сеирджии, телевизионни камери, италиански и чуждестранни журналисти, нетърпеливи да установят дали ангелът, отдаващ почит на последния крал от Савойската династия, прилича на министър-председателката.

Отговорът на всички тези невиждани в базиликата многобройни посетители бе положителен и това раздразни най-напред лявоцентристката опозиция, която заговори за вече съществуващ и недопустим култ към министър-председателката. Зараждащата се полемика накара министъра на културата в правителството на Мелони - Алесандро Джули, да разпореди на ръководителката на Държавната служба за опазване на паметниците на културата в Рим - Даниела Поро, да извърши проверка и да установи как се е стигнало до предизвикалото скандал изображение. Чиновничката веднага изрови документ от 2023 г., с който се препоръчва реставрация на повредената от течовете църковна украса с идентична иконография и стил. След това обаче Поро заяви пред превъзбудени репортери: “Всякакви модификации са разрешени, защото това е съвременно произведение, но ако има такива, те трябва да са били съгласувани със съответните институции.”

Ангелът носи картата на Италия.

В конкретния случай с Министерството на вътрешните работи и Ватикана, които отговарят за опазването и функционирането на “Сан Лоренцо ин Лучина”, но посочвайки ги макар и непряко Поро предизвика незабавната реакция на Светия престол. Като викарият на Рим кардинал Балдасаре Рейна разпространи нарочна декларация, в която се казва: “Както Службата за опазване на паметниците на културата, така и Службата за религиозни сгради на Ватикана са одобрили още през 2023 г. реставрация без да се променя или добавя каквото и да било към стенописа. Следователно, промяната на лицето на херувима е била инициатива на декоратора, като тя не е била съобщена на компетентните органи.”

Последва и отговорът на самоукия зограф, който според репортерски разкрития преди двайсетина години обаче бил украсил със стенописи една от резиденциите на четирикратния премиер на Италия, велик бизнесмен и поклоник на женската красота - Силвио Берлускони. Освен това художникът реставратор преди години бил издигнат като кандидат на десницата в Рим за неин общински съветник. А коментарът на Бруно Валентинети на отправените му обвинения, че едва ли не бил осквернил старинната римска базилика със светски портрет, бе следният: “Великият Караваджо е рисувал като ангелски дори лицата на действащи римски проститутки, но никой не го вини за това!”