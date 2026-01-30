Труп на украински топ-банкер насред Милано втрещи Италия

Според полицията става дума за убийство, като е симулирано самоубийство

Преди да бъде изхвърлен от четвъртия етаж на елегантната жилищна сграда в центъра на Милано, украинският топ-банкер Александър Адарич е бил жестоко бит и удушен. Според полицията за насилствената смърт говорят синините по лицето, по врата и по китките на трупа, открит преди седмица на известната старинна улица “Нерино”, намираща се недалеч от прочутата катедрала на индустриалната и финансовата столица на Италия.

Разследващите предполагат, че вероятно банкерът, пристигнал сутринта в Милано от Испания и с билет за връщане там още същата вечер, вероятно е бил отвлечен, заплашван, изнудван и умъртвен от трима души. А след като издъхнал в ръцете им, трупът му бил изхвърлен през прозореца, вероятно за да се симулира убийство.

Екшънът се завихрил в луксозен апартамент, нает от 22 до 24 януари срещу 300 евро на вечер от лице с фалшива самоличност и чрез онлайн платформа. Като целта на пътуването на топ-банкера по всяка вероятност е била да участва в предварително насрочена бизнес-среща, която обаче се оказала капан за неговото залавяне и убийство.

Служителите от отряда за бързо реагиране на полицията в Милано, координирани от прокурора Розарио Феракане, са фокусирали разследването си върху професионалния път на Адарич, който през 2006 г. е включен в класацията на 100-те най-добри мениджъри на Украйна. Роден е бил през октомври 1971 г. в намиращия се на 500 км от Киев град Павлоград, завършил бил през 1999 г. финанси в Харковския университет, след което започнала бляскавата му кариера, довела го до отговорни постове в управлението на най-големите украински банки. Накрая станал президент на “УкрСиббанк” - четвъртата по обороти и кредитни възможности финансова институция на страната и под негово ръководство банката му успяла да привлече инвестиции дори от западноевропейския гигант “BNP Paribas”.

След това финансистът оглавил мощната “Фидобанк” чрез поредица от многомилионни събирания от акционери, накрая придобил и 50% от работещата с Европейския съюз мощна “Евробанк”. Междувременно топ-банкерът имал проблеми с органите за финансов контрол, разкрили изпарени от сметките в неговата кредитна институция над 8 млн. евро на частни клиенти и предприятия, но той не бил изправен на съд. Името на Адарич било замесено по-късно в съдебен иск за спекулативно управление на бизнес-операции в пристанището на Одеса, но пак без правни последствия.

От известно време той пък ръководел холдингова компания, базирана в Люксембург, която търгувала със специална техника и извършвала международни парични трансакции.

В една от стаите на апартамента под наем служителите на силите за сигурност открили два документа за самоличност с различни имена и различни националности, но всички свързани с жертвата, като за да бъде тя идентифицирана, се наложило допълнително разследване. Единият документ бил украински на името на Александър Адарич, докато другият на румънски гражданин, казващ се... Александру Адарич. Но благодарение на него полицаите стигнали до работата на бившия банкер като мениджър на споменатия люксембургски холдинг. Като постоянното му местожителство от четири години било в Испания, тоест от началото на войната в Украйна.

Прокурорът Феракане и подчинените му работят по няколко следи, които са свързани именно с дейността на Адарич в Люксембург и извършваните под негово ръководство разплащания за милиони евро. Надеждата на следователите е да разкрият убийците - вероятно трима, чиито лица са били регистрирани от камерите за наблюдение на сградата на ул. “Нерино” и чрез тях да стигнат до мотивите за симулираното самоубийство на топ-банкера.

Междувременно някои италиански медии намекнаха, че най-вероятно смъртта на Александър Адарич се дължи на разчистване на сметки между украинци. Като това не бил първият случай на Апенините на кървава разправа между граждани на воюващата държава, но вече ставало дума за много известна и спорна личност в Украйна. И съответно хората се опасяват, че Италия тепърва може да стане арена за кърваво уреждане на вътрешни украински конфликти.