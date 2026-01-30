Два разузнавателни самолета на НАТО бяха забелязани над Черно море

Стратегически разузнавателен самолет Boeing RC-135W Rivet Joint на Кралските военновъздушни сили и морски патрулен и разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon на ВМС на САЩ се намират във въздушното пространство над Черно море. Това се посочва от услугата Flightradar2.

Британският разузнавателен самолет излетя от военновъздушната база Уодингтън, прелетя над Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, преди да навлезе във въздушното пространство над Черно море и да премине през Кримския полуостров и да се върне отбратно.

Междувременно американски разузнавателен самолет излетя от италианската военновъздушна база в Сигонела (Сицилия), прелитайки над Гърция, България и Румъния, след което Boeing P-8A Poseidon навлиза във въздушното пространство на Черно море и патрулира известно време в района към Новоросийск.

Към 16:10 ч. местно време и двата самолета все още са били в Черно море.