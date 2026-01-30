САЩ подписаха договор за поддръжка на украинските F-16

До 2029 година

Министерството на отбраната на САЩ подписа договор за поддръжка на изтребителите F-16, прехвърлени в Украйна, става ясно от съобщение, публикувано на уебсайта на Пентагона.

Договорът на стойност 235 449 716 долара е възложен на белгийската компания Sabena Aerospace Engineering.

Той осигурява обслужване на изтребителите и двигатели за тях, както и логистична подкрепа за Украйна.

Работата ще се извършва в съоръжение в белгийския град Волюве-Сен-Ламбер. Срокът на договора е до 28 януари 2029 г.

Миналият май Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на услуги по поддръжка на украинските изтребители F-16. Това включваше обучение на персонал и доставка на свързано с него оборудване. За общо 310,5 милиона долара.

Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ съобщи тогава, че Украйна е поискала модификация и модернизация на изтребителите.

През октомври 2025 г. Съединените щати обявиха, че изтребителите F-16, прехвърлени на украинските ВВС, осигуряват около 80% от всички бойни полети за противодействие на руските въздушни атаки.