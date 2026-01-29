Осъдиха 80-годишен милионер от лотарията, създал наркоимперия

Британец наводнил Манчестер с хапчета синтетична дрога

80-годишен англичанин, спечелил 2,4 милиона паунда от лотарията, беше осъден на 16 години затвор, след като бе установено, че е изградил наркоимперия на стойност 288 милиона паунда, съобщи вестник “Таймс”.

Джон Ерик Спайби, който спечелил от лотарията през 2010 г., получи тежката присъда за това, че е наводнил района на Манчестър с милиони таблетки етизолам, маскирани като диазепам. Той е изградил своята наркоимперия около тихия си провинциален дом в Уигън. Диазепамът, известен още като валиум, успокоява нервната система за лечение на тревожност, мускулни спазми, гърчове и отказване от алкохол.

В съда стана ясно, че Спайби е “предоставил помещения и е помогнал за адаптирането им и закупуването на машини” на стойност хиляди паунда за производство на наркотиците. Той пледира невинен, но беше осъден за конспирация за производство на наркотици и заговор за доставка на наркотици. Беше признат за виновен и по две обвинения за притежание на огнестрелно оръжие, притежание на боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието.

Пълният размер на присъдата е 16 години и шест месеца затвор. Още трима души, сред които син на Спайби, бяха признати за виновни за производство и доставка на наркотици.