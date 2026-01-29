Танкер, превозващ 300 000 барела дизелово гориво, се носи по течението на Средиземно море

Още по темата: Германия не позволи на „сенчест“ танкер да влезе в Балтийско море 16.01.2026 17:00

Сигналите на кораба показват, че той се е насочвал към мароканското пристанище Танжер

Втори петролен танкер, свързан с Русия, загуби контрол, докато влизаше в Средиземно море за по-малко от седмица. Средноразмерният кораб Chariot Tide за първи път показа признаци на затруднения, докато се приближаваше към Танжер, Мароко, на 21 януари, когато скоростта му рязко спадна до по-малко от два възела, пише Bloomberg.

Часове по-късно навигационният статус на кораба беше променен на „Без управление“ – обозначение, което показва загуба на контрол, което означава, че той не може да избягва други кораби. До сряда оперативният му статус се промени на „в авария или ремонт“.

Миналата седмица друг танкер, Progress, също беше обозначен като „извън контрол“, докато се движеше по подобен маршрут. Същия ден френският военноморски флот се качи на борда на друг петролен танкер, участващ в руската търговия, и го отведе в пристанище близо до Марсилия.

Фактът, че два танкера, превозващи руски петрол, са изпитали навигационни затруднения в кратък период от време, тревожи критиците, които твърдят, че флотата, събрана от Москва, за да преодолее западните санкции, представлява риск за околната среда. Корабите – често санкционирани – могат да нямат адекватна застраховка и да плават под съмнителни флагове с непрозрачни структури на собственост.

През следващите два дни „Chariot Tide“ бавно премина през Гибралтарския проток в Средиземно море, спирайки на различни места по пътя, без да влиза в пристанище.

Траекторията на танкера Chariot Tide и влекача Maria Zambrano в западната част на Средиземно море през януари 2026 г.

До събота сутринта той беше минал испанската ексклава Сеута и се беше насочил към Средиземно море със скорост между три и четири възела, като все още показваше, че не е под командване. Той остава край бреговете на Мароко.

Какво означава „не е под контрол“:

Конвенцията за международните правила за предотвратяване на сблъсквания в морето от 1972 г. определя „не е под контрол“ както следва:

Терминът „кораб, който не е под контрол“ означава кораб, който поради извънредни обстоятелства не е в състояние да маневрира, както се изисква от настоящите правила, и поради това не е в състояние да се отклони от пътя на друг кораб.

19-годишният Chariot Tide беше санкциониран както от Европейския съюз, така и от Обединеното кралство за участието си в търговията с руски петрол под предишното си име Marbella Sun.

Според данни на разузнавателната компания Kpler, той превозва около 300 000 барела дизелово гориво, натоварено в руското пристанище Приморск на Балтийско море. Пътуването му до Балтийско море беше първото пътуване на Chariot Tide откакто напусна корабостроителницата в Турция през ноември, показват данните за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg.

Сигналите на кораба показват, че той се е насочвал към мароканското пристанище Танжер, когато е изпаднал в беда. Според Kpler, при предишни пътувания той е доставял руски дизел до пристанища в Северна Африка.