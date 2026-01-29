Златото достигна нов исторически връх

Още по темата: Златото и среброто отново рязко поскъпнаха 28.01.2026 21:07

Инвеститорите търсят сигурност

Златото продължи стремителното си рали, достигайки рекордните 5600 долара за унция, тъй като инвеститорите търсеха сигурност на фона на геополитическа и икономическа несигурност, докато среброто беше на косъм от пробив от 120 долара, съобщава Reuters.

Спот цената на златото се покачи с 2,6% до 5538,69 долара за унция до 03:49 GMT, след като достигна рекордните 5591,61 долара по-рано през деня.

„Нарастващият дълг на САЩ и несигурността, създадени от признаци, че световната търговска система се разделя на регионални блокове, за разлика от модел, ориентиран към САЩ (карат инвеститорите да инвестират в злато)“, каза анализаторът на Marex Едуард Меир.

Жълтият метал прескочи границата от 5000 долара за първи път в понеделник и е спечелил над 10% от началото на седмицата, водено от коктейл от фактори, включително силно търсене от страна на сигурни убежища, твърди покупки от централната банка и по-слаб долар.

В геополитическите новини, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран в сряда да седне на масата за преговори и да сключи сделка за ядрените оръжия. Той предупреди, че всяка бъдеща атака на САЩ ще бъде далеч по-сериозна от тази миналата година, когато бяха ударени ирански ядрени обекти.

Техеран отговори със заплаха да отвърне на удара срещу САЩ, Израел и онези, които ги подкрепят.