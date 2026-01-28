Държавният секретар на САЩ твърди, че гаранциите ще включват разполагането на "малък контингент" от европейски войски

Вече е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Украйна, обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"В момента се говори много за гаранции за сигурност и това е нещо, по което има общо съгласие, що се отнася до Украйна", каза той пред Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, цитиран от РИА Новости.

Той твърди, че гаранциите ще включват разполагането на "малък контингент" от европейски войски, предимно френски, както и подкрепа от Съединените щати, без които те биха били "безполезни".

Руското външно министерство подчерта, че всеки сценарий, включващ разполагане на войски на държави-членки на НАТО в Украйна, е категорично неприемлив за Русия и рискува рязка ескалация, припомня руската държавна агенция.

По-рано ведомството нарече изявленията във Великобритания и други европейски страни за възможността за разполагане на контингент от държави-членки на НАТО на украинска територия "подбуждане към продължаване на военните действия".