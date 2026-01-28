Кремъл обяви датата на втория кръг от мирните преговори между Русия, Украйна и САЩ

Кремъл обяви, че вторият кръг от мирните преговори между Москва и Киев между Русия, Украйна и САЩ ще се проведе в столицата на ОАЕ Абу Даби на 1 февруари.

"Преговорите са насрочени за 1 февруари. Ами, временно, но засега по това работим", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери. Песков също така отрече, че страните, участващи в преговорите, в момента не обсъждат никакъв списък с документи и че дискусиите трябва да продължат при закрити врати.

"Тези преговори са по много чувствителна тема. Те са много сложни преговори. А публичното обсъждане на конкретни сегменти по време на преговорите е вредно за самите преговори", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на вечерно обръщение в понеделник, че се водят предварителни разговори за продължаване на срещата между делегациите, като заяви, че тези разговори показват, че те ще се срещнат отново на 1 февруари. В същия ден Песков заяви, че следващият кръг от преговори, посредничени от САЩ, е планиран за следващата седмица, отново в Абу Даби, но не посочи точна дата.

Русия, Украйна и САЩ проведоха двудневни консултации в Абу Даби на 23 и 24 януари. Както Киев, така и Вашингтон определиха разговорите като "конструктивни", докато Песков заяви, че контактите са започнали по конструктивен начин, но с "значителна работа предстои", припомня Anadolu Agency.

Миналата седмица специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който участва в преговорите в Абу Даби, заяви на събитие в Давос, Швейцария, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори между Русия и Украйна и че преговорите се свеждат до един последен въпрос.

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви в интервю, публикувано във вторник, че Зеленски е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят "най-чувствителните" въпроси, оставащи в 20-точковия мирен план за прекратяване на близо четиригодишната война, които според него са териториите и експлоатацията на Запорожката атомна електроцентрала.