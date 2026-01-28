Още по темата: Радослав Сикорски: Путин няма да издържи още три години война 13.11.2025 09:03

Дмитриев отговори на коментарите на Сикорски относно Starlink в Украйна

Полският външен министър Радослав Сикорски погрешно тълкува много факти, защото омразата го заслепява за реалността. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Люлящият се идиот и войнствен подстрекател Сикорски погрешно тълкува много факти, защото омразата го заслепява за реалността“, написа той в социалната мрежа Х, коментирайки спора между Илон Мъск и ръководителя на полското външно министерство.

“Drooling imbecile” warmonger Sikorski gets many facts wrong as hate blinds him to reality. pic.twitter.com/tlfEeeSQUz — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 28, 2026

Мъск остро отхвърли критиките на Сикорски за неспособността му да предотврати използването на сателитната комуникационна система Starlink от руските военни по време на войната.