Кирил Дмитриев: Войнственият подстрекател Сикорски погрешно тълкува много факти

снимка: Сергей Булкин/ ТАСС
Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции

Дмитриев отговори на коментарите на Сикорски относно Starlink в Украйна

Полският външен министър Радослав Сикорски погрешно тълкува много факти, защото омразата го заслепява за реалността. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Люлящият се идиот и войнствен подстрекател Сикорски погрешно тълкува много факти, защото омразата го заслепява за реалността“, написа той в социалната мрежа Х, коментирайки спора между Илон Мъск и ръководителя на полското външно министерство.

Мъск остро отхвърли критиките на Сикорски за неспособността му да предотврати използването на сателитната комуникационна система Starlink от руските военни по време на войната. 

