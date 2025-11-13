Радослав Сикорски: Путин няма да издържи още три години война

Полският външен министър призова ЕС да се включи по-активно в усилията за постигане на мирно споразумение

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Украйна е готова да продължи войната срещу Русия още три години, но руският президент Владимир Путин няма да може да издържи толкова дълго, съобщава УНИАН.

„Украйна се подготвя за още три години война, а подобни колониални конфликти обикновено траят около десет години. Не вярвам, че Путин може да удържи още три“, коментира Сикорски.

По думите му руският лидер вече е показал слабост.

„Мислехме, че Русия има втората по сила армия в света, а Путин вярваше, че ще приключи всичко за три дни. Минаха над десет години, а той все още воюва в Донбас. Това не е победа“, подчерта полският министър.

Сикорски призова Европейският съюз да се включи по-активно в усилията за постигане на мирно споразумение и изрази надежда САЩ да продължат да подпомагат Киев с разузнавателна информация и оръжие. Той отбеляза, че Полша вече финансира част от терминалите Starlink, а американските боеприпаси за системите за противовъздушна отбрана и далекобойни удари остават жизненоважни за украинската отбрана.