Отново: Мощен трус разтърси Кипър

Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Кипър днес, сочи справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол и на 15 км източно-югоизточно от Пафос, с дълбочина 18 км. По данни на EMSC трусът е станал в 11:27 местно време, което съвпада с българското.

Жителите на острова съобщават, че са усетили земетресението, но към момента няма информация за пострадали или нанесени материални щети.